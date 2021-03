8 marzo Uffizi: video per tre grandi dame della famiglia Medici (Di sabato 6 marzo 2021) Con una clip su Facebook, affiancata da una serie di iniziative social, le Gallerie degli Uffizi celebrano quest’anno la Festa della Donna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 6 marzo 2021) Con una clip su Facebook, affiancata da una serie di iniziative social, le Gallerie deglicelebrano quest’anno la FestaDonna L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : 8 marzo Uffizi: video per tre grandi dame della famiglia Medici - lucio22673283 : Gli Uffizi celebrano l'8 marzo con un video su tre grandi dame dei Medici: Caterina, Vittoria e Anna Maria Luisa… - StampToscana : Uffizi per l'8 marzo, Caterina, Vittoria e Anna Maria Luisa, le star medicee in un video - StampToscana… - controradio : 8 Marzo: Uffizi rendono omaggio a tre grandi donne della Famiglia Medici - - AgCultNews : 8 marzo, dagli Uffizi un video omaggio per tre grandi dame dei Medici @UffiziGalleries @museitaliani -