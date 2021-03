700 anni dalla morte di Dante Alighieri (Di sabato 6 marzo 2021) Tanti gli eventi organizzati per festeggiare il 700esimo anniversario a della morte del sommo poeta Dante Alighieri. Leggi su periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Tanti gli eventi organizzati per festeggiare il 700esimoversario a delladel sommo poeta

Advertising

dariofrance : “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. L’ultimo verso dell’Inferno ci parla della voglia di uscire da questo tempo… - NGaribbo : RT @ArteMagazine: Dante, 500 eventi nel 2021 per onorare il Sommo Poeta a 700 anni dalla morte - s_margiotta : RT @dariofrance: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. L’ultimo verso dell’Inferno ci parla della voglia di uscire da questo tempo terrib… - morianisergio : RT @ArteMagazine: Dante, 500 eventi nel 2021 per onorare il Sommo Poeta a 700 anni dalla morte - ArteMagazine : Dante, 500 eventi nel 2021 per onorare il Sommo Poeta a 700 anni dalla morte -