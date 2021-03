482 nuovi contagi Sabato 6 marzo in FVG (Di sabato 6 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 482 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,74%. Sono inoltre 3.115 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 179 casi (5,74%). I decessi registrati sono 10, a cui se ne aggiunge un altro avvenuto a febbraio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 63 mentre quelli in altri reparti risultano essere 409. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.899, con la seguente suddivisione territoriale: 650 a Trieste, 1.457 a Udine, 599 a Pordenone e 193 a Gorizia. I totalmente guariti sono 63.529, i clinicamente guariti 2.169, mentre quelle in isolamento oggi risultano essere 11.214. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive ... Leggi su udine20 (Di sabato 6 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 482con una percentuale di positività del 6,74%. Sono inoltre 3.115 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 179 casi (5,74%). I decessi registrati sono 10, a cui se ne aggiunge un altro avvenuto a febbraio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 63 mentre quelli in altri reparti risultano essere 409. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.899, con la seguente suddivisione territoriale: 650 a Trieste, 1.457 a Udine, 599 a Pordenone e 193 a Gorizia. I totalmente guariti sono 63.529, i clinicamente guariti 2.169, mentre quelle in isolamento oggi risultano essere 11.214. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive ...

