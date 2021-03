14 volte che i meccanici hanno trovato nell’auto da riparare qualcosa che non potevano neanche immaginare (Di sabato 6 marzo 2021) Le officine riparano un sacco di auto ogni giorno e affrontano di tutto, da un tergicristallo rotto a un motore mal messo. Ma a volte, vedono situazioni molto davvero atipiche che meritano di essere fotografate perché lasciano davvero stupiti, talvolta per la stranezza della situazione, altre volte per il contesto che a volte può essere davvero esilarante. Le automobili sono infatti teatro di tanti imprevisti: a volte un piccolo scoiattolo vi fa il nido, a volte un albero decide che è un buon materasso e altre volte sono gli stessi proprietari a fare cose davvero assurde e che nessuno potrebbe immaginare, a parte coloro che devono poi riparare il danno in questione. Per goderti le foto di questo articolo, stai tranquillo, non c’è bisogno di sapere ... Leggi su virali.video (Di sabato 6 marzo 2021) Le officine riparano un sacco di auto ogni giorno e affrontano di tutto, da un tergicristallo rotto a un motore mal messo. Ma a, vedono situazioni molto davvero atipiche che meritano di essere fotografate perché lasciano davvero stupiti, talvolta per la stranezza della situazione, altreper il contesto che apuò essere davvero esilarante. Le automobili sono infatti teatro di tanti imprevisti: aun piccolo scoiattolo vi fa il nido, aun albero decide che è un buon materasso e altresono gli stessi proprietari a fare cose davvero assurde e che nessuno potrebbe, a parte coloro che devono poiil danno in questione. Per goderti le foto di questo articolo, stai tranquillo, non c’è bisogno di sapere ...

Advertising

borghi_claudio : @RossanoZucca @samuelmagic1993 @Ussignur_ @Cartabellotta Visto che siamo fra i primi al mondo per morti in rapporto… - ZZiliani : Ma in che razza di calcio siamo se un giocatore colpito da un duro colpo alla testa si sente male due volte dopo av… - lucatelese : La grande fortuna dei capibastone della corrente Saudita del Pd è che le sezioni sono chiuse. Altrimenti - a giudic… - atuputamadree : #twittamibeautiful liam testa da criceto non capisci che Thomas è mille volte più furbo di voi?! Idioti. - PaluzzoM : @valeriolundini No guarda, visto che ieri sera ha cantato due volte stasera ce lo possono risparmiare -