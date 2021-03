12 Soldiers | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su movieplayer

(Di sabato 6 marzo 2021) 12è unbasato su una, quella di Mark Nutsch, spedito in Afghanistan dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. 12è l'adattamento cinematografico del libro Horse, scritto dal giornalista Doug Stanton, basato sulladell'agente della CIA e militare delle forze speciali Mark Nutsch, spedito in Afghanistan dopo gli attentati al World Trade Center di New York. Nutsch, un ex comandante dei Berretti Verdi, guidò una squadra di 12 persone delle forze speciali statunitensi in una missione segreta in Afghanistan subito dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre. Dopo la premiere della pellicola ebbe luogo una conferenza stampa in cui Nutsch descrisse dettagliatamente le vicende da lui vissute che ...