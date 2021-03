Zona rossa rafforzata e giovani a casa, l”invenzione’ del sindaco (Di sabato 6 marzo 2021) “Zona rossa rafforzata”. Il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, ‘inventa’ una nuova Zona con regole e divieti speciali “per fronteggiare l’emergenza Covid”. “Tra i principali provvedimenti il divieto di circolare sul territorio comunale per i giovani dai 14 ai 24 anni. Ho appena firmato una nuova ordinanza, a seguito di un approfondito confronto con i sindaci dei Comuni limitrofi, valida da sabato 6 marzo e fino a domenica 14 marzo 2021”, scrive su Facebook il primo cittadino. “Dalle ore 18 alle ore 20 di ogni giorno è fatto divieto ai giovani tra i 14 ed i 24 anni di circolare sul territorio. Per i minorenni che dovessero spostarsi per motivi di necessità o salute sarà obbligatorio avere con sé l’autocertificazione firmata dai genitori o dai tutori. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) “”. Ildi Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, ‘inventa’ una nuovacon regole e divieti speciali “per fronteggiare l’emergenza Covid”. “Tra i principali provvedimenti il divieto di circolare sul territorio comunale per idai 14 ai 24 anni. Ho appena firmato una nuova ordinanza, a seguito di un approfondito confronto con i sindaci dei Comuni limitrofi, valida da sabato 6 marzo e fino a domenica 14 marzo 2021”, scrive su Facebook il primo cittadino. “Dalle ore 18 alle ore 20 di ogni giorno è fatto divieto aitra i 14 ed i 24 anni di circolare sul territorio. Per i minorenni che dovessero spostarsi per motivi di necessità o salute sarà obbligatorio avere con sé l’autocertificazione firmata dai genitori o dai tutori. ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - FontanaPres : ?? La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate ieri per ora hanno scongiurato la fascia ro… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - ciaodebag : RT @fabiotgf: @RegioneER @sbonaccini @Davidebaruffi @Ansa_ER @Agenzia_Dire @adnk_salute @corrierebologna @qn_carlino @rep_bologna @gazzetta… - ZioKlint : RT @Qualunquist4: A castellammare di stabia il sindaco ha creato la 'zona rossa rafforzata' con divieto di circolazione per i giovani dai 1… -