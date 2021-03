Zona rossa per le festività di Pasqua? Il piano del governo (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza ondata della pandemia è appena iniziata e se la curva dei contagi non diminuirà, molto probabilmente tutta l’Italia sarà Zona rossa Pian piano l’Italia si tinge di rosso. La terza ondata di coronavirus è ormai un dato di fatto e l’avanzata del virus sembra non frenare a causa della nuova variante inglese insinuatasi nel nostro Paese. Mano a mano le regioni stanno cambiando colore e si prevede un’Italia in Zona rossa per le festività Pasquali. Sarà dunque, probabilmente perché non è ancora nulla di certo, un’altra festività strana che si aggiunge allo scorso Natale e la scorsa Pasqua passate in casa lontano da amici e familiari. Cosa accadrebbe se il governo decidesse di entrare in Zona ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021) La terza ondata della pandemia è appena iniziata e se la curva dei contagi non diminuirà, molto probabilmente tutta l’Italia saràPianl’Italia si tinge di rosso. La terza ondata di coronavirus è ormai un dato di fatto e l’avanzata del virus sembra non frenare a causa della nuova variante inglese insinuatasi nel nostro Paese. Mano a mano le regioni stanno cambiando colore e si prevede un’Italia inper leli. Sarà dunque, probabilmente perché non è ancora nulla di certo, un’altrastrana che si aggiunge allo scorso Natale e la scorsapassate in casa lontano da amici e familiari. Cosa accadrebbe se ildecidesse di entrare in...

francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - LaStampa : Niente lezioni in zona rossa e in arancio decidono le Regioni: rivolta di famiglie e studenti - RegioneER : Il presidente di @RegioneER , @sbonaccini ha firmato l’ordinanza: istituita la zona rossa per comuni Città Metropol… - Claplaz : Il direttore di banca di mia mamma ha rinviato un appuntamento in presenza in filiale il 9 marzo perché, dice, 'da… - gwingwer : non me ne fotte che zona è se gialla o arancione o rossa. io ora mi alzo e corro a picchiare sta mia compagna di classe che è una demente -