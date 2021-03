Zona rossa, medici del 118 annunciano dimissioni di massa: Campania in emergenza sanitaria (Di venerdì 5 marzo 2021) Si prospetta uno scenario difficilissimo per la sanità campana nelle prossime ore. Attraverso la pagina “Nessuno tocchi Ippocrate”, i medici del 118 hanno annunciato dimissioni di massa dopo la decisione dei vertici di tagliare gli stipendi. Campania verso l’emergenza sanitaria, medici del 118 annunciano dimissioni di massa “Stavolta non contate su di noi – si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Si prospetta uno scenario difficilissimo per la sanità campana nelle prossime ore. Attraverso la pagina “Nessuno tocchi Ippocrate”, idel 118 hanno annunciatodidopo la decisione dei vertici di tagliare gli stipendi.verso l’del 118di“Stavolta non contate su di noi – si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

