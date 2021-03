Zona rossa e lockdown non bastano, ecco il coprifuoco estremo: rumors, l'ultima mazzata alla nostra libertà (Di venerdì 5 marzo 2021) Il contagio da coronavirus galoppa. E con quello i ricoveri: i posti occupati in terapia intensiva, stando al bollettino del 4 marzo, sono 2.475, ma soprattutto in 24 ore si sono registrati 232 ingressi totali. Ci si avvicina pericolosamente alla soglia critica dei 3mila ricoveri in intensiva, che è considerata soglia di allarme. E ancora, la curva epidemiologica ha ripreso incrementi esponenziali: siamo ufficialmente alle prese con la terza ondata. E infatti le regioni tendono pericolosamente verso la Zona rossa, verso il lockdown: la Lombardia è già in arancione scuro e Guido Bertolaso, due giorni fa, ha confermato che tutta Italia "procede verso la Zona rossa, Sardegna esclusa". E il governo di Mario Draghi starebbe già valutando ulteriori chiusure, ulteriori ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Il contagio da coronavirus galoppa. E con quello i ricoveri: i posti occupati in terapia intensiva, stando al bollettino del 4 marzo, sono 2.475, ma soprattutto in 24 ore si sono registrati 232 ingressi totali. Ci si avvicina pericolosamentesoglia critica dei 3mila ricoveri in intensiva, che è considerata soglia dirme. E ancora, la curva epidemiologica ha ripreso incrementi esponenziali: siamo ufficialmente alle prese con la terza ondata. E infatti le regioni tendono pericolosamente verso la, verso il: la Lombardia è già in arancione scuro e Guido Bertolaso, due giorni fa, ha confermato che tutta Italia "procede verso la, Sardegna esclusa". E il governo di Mario Draghi starebbe già valutando ulteriori chiusure, ulteriori ...

