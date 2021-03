Zona rossa e arancione: oggi i colori delle regioni. Ecco chi rischia il lockdown (Di venerdì 5 marzo 2021) Mezza Italia oggi cambierà colore e virerà verso il rosso o almeno verso l' arancione. Poche regioni da lunedì rimarranno gialle. La gran parte sarà rossa o arancione. Come ogni venerdì, c'è attesa ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Mezza Italiacambierà colore e virerà verso il rosso o almeno verso l'. Pocheda lunedì rimarranno gialle. La gran parte sarà. Come ogni venerdì, c'è attesa ...

francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - TgLa7 : #Covid: Bertolaso, mi sembra tutta Italia verso zona rossa - LaStampa : Niente lezioni in zona rossa e in arancio decidono le Regioni: rivolta di famiglie e studenti - Lucaaffigi : RT @SiArw16: Entro un attimo su Twitter. Lombardia in zona rossa Esco da Twitter. - PaolaPonzetti : TUTTI i SERVIZI di PUNTO&VIRGOLACOMUNICAZIONE sono regolarmente OPERATIVI anche in ZONA ROSSA con consegne dirette… -