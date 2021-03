Zona rossa, arancione e gialla: come cambiano le Regioni dall’8 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Carrozzieri al lavoro con la mascherina nell’Italia chiusa per coronavirus (foto di Antonio Masiello/Getty Images)Da lunedì 8 marzo, a seguito delle ordinanze firmate venerdì 5 marzo dal ministro della Salute Roberto Speranza, la Campania entrerà in Zona rossa. Diventeranno invece arancioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La Lombardia è entrata in arancione scuro per ordinanza regionale, mentre restano arancioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Marche, le province autonome di Trento e Bolzano, che però resta in lockdown per ordinanza provinciale. Sono invece gialle Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. La Sardegna resta Zona bianca. Siccome a livello locale sono state adottate, in alcuni casi, misure più restrittive per bloccare ... Leggi su wired (Di venerdì 5 marzo 2021) Carrozzieri al lavoro con la mascherina nell’Italia chiusa per coronavirus (foto di Antonio Masiello/Getty Images)Da lunedì 8, a seguito delle ordinanze firmate venerdì 5dal ministro della Salute Roberto Speranza, la Campania entrerà in. Diventeranno invece arancioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La Lombardia è entrata inscuro per ordinanza regionale, mentre restano arancioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Marche, le province autonome di Trento e Bolzano, che però resta in lockdown per ordinanza provinciale. Sono invece gialle Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. La Sardegna restabianca. Sica livello locale sono state adottate, in alcuni casi, misure più restrittive per bloccare ...

francescoseghez : Sento ancora l’idea di un congedo ai genitori con figli con scuole scuole per Covid (zona rossa ecc.) TRANNE per ch… - LaStampa : Niente lezioni in zona rossa e in arancio decidono le Regioni: rivolta di famiglie e studenti - fanpage : La Lombardia rischia la zona rossa. Cosa dicono i dati. - JustPaolaC : Campania zona rossa?!Sono nera!Nera cn chi mi farà chiudere di nuovo l’attività perchè per egoismo se n’è andato in… - mbartolotta63 : Le misure prese ieri hanno scongiurato la zona rossa. Ma c'è o ci fà? #commissariatelaLombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Campania rossa da lunedì, Lombardia arancione rafforzato, Friuli e Veneto... La Campania passa in zona rossa da lunedì 8 marzo. La Lombardia arancione rafforzato 'Sapevo che il provvedimento sarebbe stato impopolare, ma tra la popolarità e l a necessità di tutelare la salute ...

Covid: il Lazio resta giallo Passano in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, mentre la Campania è l'unica che passa in zona rossa.

Veneto e Friuli in arancione da lunedì. Campania verso il rosso Il Sole 24 ORE De Luca annuncia la Campania in zona rossa. Rischio collasso per gli ospedali “Siamo ormai in zona rossa perché il livello del contagio non si può più reggere”. Queste, le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca che, nella sua diretta del venerdì, ha annunciato ...

La Romagna in zona rossa da lunedì: chiudono asili e negozi La Romagna in zona rossa da lunedì. Nonostante un Rt della regione Emilia Romagna del 1,13, sindaci e Ausl Romagna hanno ...

La Campania passa inda lunedì 8 marzo. La Lombardia arancione rafforzato 'Sapevo che il provvedimento sarebbe stato impopolare, ma tra la popolarità e l a necessità di tutelare la salute ...Passano in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, mentre la Campania è l'unica che passa in“Siamo ormai in zona rossa perché il livello del contagio non si può più reggere”. Queste, le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca che, nella sua diretta del venerdì, ha annunciato ...La Romagna in zona rossa da lunedì. Nonostante un Rt della regione Emilia Romagna del 1,13, sindaci e Ausl Romagna hanno ...