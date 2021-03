Zona Arancione in tutto il FVG da lunedì 8 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Il #FriuliVeneziaGiulia, tutto, da lunedì 8 marzo sarà Zona Arancione. L’anticipazione mi è stata fornita in via informale dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Così preannuncia il governatore Fedriga in Regione la Zona Arancione che scatterà da lunedì prossimo. nel frattempo da sabato 6 marzo Udine e Gorizia in Arancione Da domani, sabato 6 marzo Udine e Gorizia in Arancione Il passaggio da giallo ad Arancione , ha spiegato Fedriga, non è dovuto al Rt quanto “al repentino e vistoso aumento dei contagi ” in Regione Fedriga ha precisato che “ancora domani e domenica le sole aree delle ex province di Trieste e Pordenone permarranno gialle; da ... Leggi su udine20 (Di venerdì 5 marzo 2021) Il #FriuliVeneziaGiulia,, dasarà. L’anticipazione mi è stata fornita in via informale dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Così preannuncia il governatore Fedriga in Regione lache scatterà daprossimo. nel frattempo da sabato 6Udine e Gorizia inDa domani, sabato 6Udine e Gorizia inIl passaggio da giallo ad, ha spiegato Fedriga, non è dovuto al Rt quanto “al repentino e vistoso aumento dei contagi ” in Regione Fedriga ha precisato che “ancora domani e domenica le sole aree delle ex province di Trieste e Pordenone permarranno gialle; da ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - FontanaPres : ?? La Lombardia resta in fascia arancione. Le misure rafforzate adottate ieri per ora hanno scongiurato la fascia ro… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - Lukadiarde : @GuidoCrosetto @matteorenzi Ah, con la zona arancione si può andare all’estero? - Ozzy77more : @babetta123 @Theskeptical_ Partendo da una zona gialla, non da arancione -