Zoff è sicuro | «Lazio-Juventus sarà decisiva per entrambe»

(Di venerdì 5 marzo 2021) Dino, ex allenatore di Juve e, ha parlato in vista della sfida di Serie A di sabato sera. Le sue parole Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Dino, ex tecnico di Juve e, ha parlato della sfida di sabato sera.JUVE – «Èper. Se la Juve vuole dare un senso alla propria rincorsa in campionato deve vincere. Ma anche lache deve riprendersi dopo la doppia sconfitta tra Champions e campionato e capire se può entrare nelle prime quattro. Bisogna capire se hanno recuperato energie fisiche e mentali. Il rinvio della partita col Torino dovrebbe aver giovato». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 IMMOBILE – «Deve resettare l’errore dal dischetto di Bologna. A ...

Ultime Notizie dalla rete : Zoff sicuro

Calcio News 24

... rapportato a un'epoca nella quale digiravano molti più soldi per i calciatori e non solo. ... Dopo qualche mese dal mio arrivo, Eriksson andò via, venne, mi mise in coppia con Salas in ......immaginavoche segnava direttamente su calcio di rinvio!la situazione era insopportabile,se fossi rimasto sulle gradinate ancora un solo minuto,sarei morto di infarto! scappai da quell'...Blog Calciomercato.com: “Stavo passeggiando in via Roma e a un certo punto sento dietro di me passi pesanti e sostenuti. Mi volto e vedo Dino Zoff”. “Ma ...Ufficializzata la presenza dell'ex calciatore della Lazio: "Sicuramente porterei con me la Curva Nord e José Mourinho" ...