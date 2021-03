Zlatan Ibrahimovic rivela: “Avevo con me un Gps nel caso il motociclista mi avesse portato altrove” (Di venerdì 5 marzo 2021) Il campione del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha raccontato la sua avventura rocambolesca con Franco, il motociclista che ha salvato la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Il calciatore, bloccato da ore in autostrada per colpa di un brutto incidente, lo ha fermato e gli ha chiesto un passaggio. “Capisco che l’episodio è talmente assurdo che nessuno ci crede e inoltre non condivido la mia vita sui social. Diciamo che è stata una disavventura che non si sarebbe dovuto sapere. Quando sono salito sulla moto Avevo con me un Gps per sicurezza qualora mi avesse portato da un’altra parte. Non guidava bene perché era la prima volta per lui in autostrada cosi ho cercato di tranquillizzarlo. Quando siamo arrivati Avevo l’adrenalina a mille ed ero stressato così mi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Il campione del Milan,, ha raccontato la sua avventura rocambolesca con Franco, ilche ha salvato la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Il calciatore, bloccato da ore in autostrada per colpa di un brutto incidente, lo ha fermato e gli ha chiesto un passaggio. “Capisco che l’episodio è talmente assurdo che nessuno ci crede e inoltre non condivido la mia vita sui social. Diciamo che è stata una disavventura che non si sarebbe dovuto sapere. Quando sono salito sulla motocon me un Gps per sicurezza qualora mida un’altra parte. Non guidava bene perché era la prima volta per lui in autostrada cosi ho cercato di tranquillizzarlo. Quando siamo arrivatil’adrenalina a mille ed ero stressato così mi sono ...

