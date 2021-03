Zlatan Ibrahimovic, parla il motociclista che gli ha dato un passaggio: “Voleva guidare lui fino a Sanremo, gli ho detto no” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Ho chiamato mia moglie e le ho detto: ‘Sto accompagnando Ibra a Sanremo’ e lei non mi ha creduto”. Franco, il motociclista che giovedì 4 marzo ha dato un passaggio a Zlatan Ibrahimovic per arrivare a Sanremo mentre il traffico era bloccato a causa di un incidente mortale avvenuto nel pomeriggio sull’A10, ha raccontato ai microfoni di Radio Montecarlo come sono andate davvero le cose. “È successo che c’era un traffico impressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava Ibrahimovic – ha ricordato -. Ho pensato: ‘Ma questo è Ibra’. L’autista abbassa il finestrino e dice: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) “Ho chiamato mia moglie e le ho: ‘Sto accompagnando Ibra a’ e lei non mi ha creduto”. Franco, ilche giovedì 4 marzo haunper arrivare amentre il traffico era bloccato a causa di un incidente mortale avvenuto nel pomeriggio sull’A10, ha raccontato ai microfoni di Radio Montecarlo come sono andate davvero le cose. “È successo che c’era un traffico impressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava– ha ricor-. Ho pensato: ‘Ma questo è Ibra’. L’autista abbassa il finestrino e dice: ...

