Zingaretti si vergogna dei “poltronisti” del Pd ma ha nel mirino Roma e la poltrona della Raggi

A Nicola Zingaretti ieri era arrivata la tempestiva, e speranzosa, solidarietà di Virginia Raggi, che al dimissionario segretario del Pd chiede, ovviamente, di tornare in sella per rafforzare l'asse con il M5S e lasciare spazio a una candidatura comune, a Roma: la sua. Peccato che nelle prime ricostruzioni del gesto a sorpresa di Zingaretti, oggi, sui giornali, una delle piste più accreditate sia quella che porta a una candidatura dello stesso Zingaretti a Roma, pronto a fare il salto all'indietro, o in avanti, dipende dai punti di vista, dalla Regione al Comune. Il Pd, intanto, si interroga, dopo l'esplosione di ieri. E si lecca le ferite, leccando, al contempo, il segretario dimissionario. Zingaretti e l'esplosione del Pd Ieri il segretario del Pd aveva annunciato le ...

La7tv : #ottoemezzo @lucatelese commenta la decisione di Nicola #Zingaretti di dimettersi da segretario #PD: 'Un gesto clam… - pieroomega : RT @mimmocasu: #zingaretti si vergogna del #pd perché parlano solo di poltrone, lo dice lui che ne ha 2. Poveri noi. #DimissioniZingaretti - Gianni5314 : RT @HeinrichTreviri: Comunque un vero leader non scarica le colpe sui suoi, non cerca capri espiatori, non dice che si vergogna del suo pa… - Habus_SL : RT @marchese_g: #Zingaretti si è dimesso da segretario 'perchè è una vergogna che nel Pd si parli solo di poltrone'. Mi sono confuso ?? non… - Cesare14931834 : RT @kuliscioff: Il segretario del @pdnetwork da le dimissioni via facebook - non nelle sedi consone del partito - e cn motivazioni e lingua… -