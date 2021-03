Zingaretti si dimette, Sardine in pressing sul Pd (Di venerdì 5 marzo 2021) pressing delle Sardine sul Pd, dopo l’addio di Nicola Zingaretti – che giovedì si è dimesso da segretario del Partito democratico – con un appuntamento al Nazareno per sabato alle 12. “Domani – spiegano le Sardine in un comunicato – andremo al Nazareno. Non ci andremo come Sardine ma come semplici cittadine, attivisti, militanti di altri partiti, lavoratrici, disoccupati, antifasciste, femministe, pensionati e disillusi. Le stesse persone che riempivano le piazze un anno fa. Un corpo eterogeneo come è l’elettorato di un partito che dovrebbe rivolgersi anche a noi ma la cui voce spesso non arriva oltre le stanze dei bottoni”. “Non ci andremo sfondando le porte ma chiedendo di aprirle. Se il Pd non va al Paese, il Paese andrà al Pd – si legge nel testo – . Le dimissioni di Nicola ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021)dellesul Pd, dopo l’addio di Nicola– che giovedì si è dimesso da segretario del Partito democratico – con un appuntamento al Nazareno per sabato alle 12. “Domani – spiegano lein un comunicato – andremo al Nazareno. Non ci andremo comema come semplici cittadine, attivisti, militanti di altri partiti, lavoratrici, disoccupati, antifasciste, femministe, pensionati e disillusi. Le stesse persone che riempivano le piazze un anno fa. Un corpo eterogeneo come è l’elettorato di un partito che dovrebbe rivolgersi anche a noi ma la cui voce spesso non arriva oltre le stanze dei bottoni”. “Non ci andremo sfondando le porte ma chiedendo di aprirle. Se il Pd non va al Paese, il Paese andrà al Pd – si legge nel testo – . Le dimissioni di Nicola ...

