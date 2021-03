Zingaretti non torna indietro, Pd spiazzato cerca soluzione. E spunta il “padre nobile” (Di sabato 6 marzo 2021) Il giorno dopo il clima nel Pd è ancora più confuso. L`ipotesi di un bluff di Nicola Zingaretti è svanita nel giro di poche ore, il segretario dimissionario ha chiarito che un suo ripensamento non esiste, che il suo passo indietro - anzi "di lato", come ha precisato - è reale e non prevede un bis su acclamazione all`assemblea del 13 e 14 marzo, come tutti invece ieri pensavano. Il presidente del Lazio fa sul serio, almeno così racconta chi ci ha parlato, e adesso il parlamentino Pd che si dovrebbe riunire tra una settimana rischia di trovarsi davvero senza bussola. Tanto che, nonostante la presidente Valentina Cuppi continui a indicare la data del prossimo weekend per l`assemblea, in parecchi mettono addirittura in dubbio che si possa confermare l`appuntamento, in assenza di un`intesa su come procedere. Da statuto, le possibilità sono solo due: o si ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 6 marzo 2021) Il giorno dopo il clima nel Pd è ancora più confuso. L`ipotesi di un bluff di Nicolaè svanita nel giro di poche ore, il segretario dimissionario ha chiarito che un suo ripensamento non esiste, che il suo passo- anzi "di lato", come ha precisato - è reale e non prevede un bis su acclamazione all`assemblea del 13 e 14 marzo, come tutti invece ieri pensavano. Il presidente del Lazio fa sul serio, almeno così racconta chi ci ha parlato, e adesso il parlamentino Pd che si dovrebbe riunire tra una settimana rischia di trovarsi davvero senza bussola. Tanto che, nonostante la presidente Valentina Cuppi continui a indicare la data del prossimo weekend per l`assemblea, in parecchi mettono addirittura in dubbio che si possa confermare l`appuntamento, in assenza di un`intesa su come procedere. Da statuto, le possibilità sono solo due: o si ...

