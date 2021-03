Zingaretti molla, ma Conte oscura la sua mossa clamorosa. I dati social (Di venerdì 5 marzo 2021) Con un post pubblicato sulla sua fanpage Nicola Zingaretti ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni da segretario del Partito democratico. Le dimissioni a mezzo post sono oramai, per chi nutrisse ancora qualche riserva, dimostrazione che la rete e nello specifico i social network in generale sono diventati il terreno principale, prioritario e per certi aspetti esclusivi della comunicazione politica. Eppure, a poche ore dall’annuncio le reazioni che vengono registrate in rete sono tutt’altro che positive per il segretario dem. Se analizziamo infatti la qualità del parlato, con la keyword “Nicola Zingaretti” il 47% delle menzioni si presentano con un segno negativo a fronte di un mood positivo che si ferma al 21%. Il dato, però, per certi aspetti più interessante riguarda il sentiment registrato analizzando come unica fonte solo la ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) Con un post pubblicato sulla sua fanpage Nicolaha annunciato a sorpresa le sue dimissioni da segretario del Partito democratico. Le dimissioni a mezzo post sono oramai, per chi nutrisse ancora qualche riserva, dimostrazione che la rete e nello specifico inetwork in generale sono diventati il terreno principale, prioritario e per certi aspetti esclusivi della comunicazione politica. Eppure, a poche ore dall’annuncio le reazioni che vengono registrate in rete sono tutt’altro che positive per il segretario dem. Se analizziamo infatti la qualità del parlato, con la keyword “Nicola” il 47% delle menzioni si presentano con un segno negativo a fronte di un mood positivo che si ferma al 21%. Il dato, però, per certi aspetti più interessante riguarda il sentiment registrato analizzando come unica fonte solo la ...

