Zingaretti | dimissioni irrevocabili da segretario Pd E le Sardine vanno al Nazareno | per avere un ruolo

gualtierieurope : Il Partito Democratico si dimostri all'altezza del gesto coraggioso di Nicola e respinga compatto le dimissioni. Un… - peppeprovenzano : Nicola #Zingaretti ci ripensi, l’assemblea del @pdnetwork respinga le dimissioni del segretario. Ci ripensino anche… - StefanoFassina : Per chi vive fuori dalle Ztl, l’alleanza @Mov5Stelle @pdnetwork @liberi_uguali è l’unica speranza di risposte progr… - MicheleMader : RT @Omantini: - Berpatti : @sbonaccini Nessun commento sulle dimissioni di Zingaretti ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti dimissioni

'Un ripensamento non c'è e non ci sarà'. Nicolaha messo la parola fine alla sua segreteria e il Pd reagisce allo shock delledel segretario, che oggi ha formalizzato la sua decisione con la consegna della lettera alla ...Anche perché lediin qualche modo 'liberano' il blocco che si era costruito attorno alla sua candidatura e che rappresenta quasi il 70% dell'assemblea che si riunirà il 13 e 14 ...Alla fine arriva anche il decreto di rinvio delle elezioni (la finestra va dal 15 settembre al 15 ottobre prossimo). Poi nel primo pomeriggio panico nel Partito democratico per le dimissioni del segre ..."Dibatteremo sulle questioni sollevate dal segretario. Per lui decisione sofferta" (ANSA) ...