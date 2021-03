Zingaretti conferma il passo di lato. “Non ritiro le dimissioni. Più che il pluralismo ha prevalso la polemica. Continuerò a fare il presidente della mia regione” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Un grandissimo grazie a tutte e a tutti coloro che in queste ore, da ieri sera, mi hanno scritto e mi stanno scrivendo. Nei prossimi giorni andrò a rinnovare la tessera del Pd per il 2021, perché rimango convinto che sia la grande forza popolare che può garantire a questo Paese il buon governo e l’alternativa alle destre che cavalcano i problemi e non li risolvono”. E’ quanto ha scritto su Facebook il segretario dimissionario del Pd, Nicola Zingaretti. “Il Governo Draghi è forte e andrà avanti. Per quanto riguarda me – aggiunge il presidente della regione Lazio -, la questione non è quella di un mio ripensamento: non è un tema di ripensamento che non c’è e non ci sarà. Piuttosto penso debba essere il gruppo dirigente a fare un passo in avanti nella consapevolezza di avere un confronto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) “Un grandissimo grazie a tutte e a tutti coloro che in queste ore, da ieri sera, mi hanno scritto e mi stanno scrivendo. Nei prossimi giorni andrò a rinnovare la tessera del Pd per il 2021, perché rimango convinto che sia la grande forza popolare che può garantire a questo Paese il buon governo e l’alternativa alle destre che cavalcano i problemi e non li risolvono”. E’ quanto ha scritto su Facebook il segretario dimissionario del Pd, Nicola. “Il Governo Draghi è forte e andrà avanti. Per quanto riguarda me – aggiunge ilLazio -, la questione non è quella di un mio ripensamento: non è un tema di ripensamento che non c’è e non ci sarà. Piuttosto penso debba essere il gruppo dirigente aunin avanti nella consapevolezza di avere un confronto ...

