Zara Larsson Poster Girl | la recensione (Di venerdì 5 marzo 2021) Il secondo album di Zara Larsson, Poster Girl, è una collezione di canzoni pop dimenticabili. Dai tempi di Lush Life sono stati fatti ben pochi passi avanti. Zara Larsson: le mancanze di Poster Girl Zara Larsson è passata e se n'è andata – il fato condiviso degli one hit wonder, che si è manifestato su di lei nel suo debutto Lush Life. Un acclamato singolo di partenza, Lush Life appunto, che la rende accattivante e carica su di lei le aspettative. Qualche seguito, tra cui un duetto con MNEK e uno con i Clean Bandit. E poi la scomparsa totale, con un album prettamente adolescenziale colmo di tracce riempitivo e vaghe strizzate d'occhio a Rihanna in un anno, il 2016, che era già in suo pieno controllo. Cinque anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Zara Larsson Zara Larsson: una nuotata nel ghiaccio prima di una serata con gli amici Youtube News Zara Larsson: una nuotata nel ghiaccio scandinavo per iniziare una serata perfetta Di Emma Sells 3 marzo 2021 Nel videoracconto la cantautrice svedese si tuffa in un lago ghiacciato prima di ...

CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (26 Febbraio 2021) New Music Friday Mi aspettavo di piu! Zara Larsson - Voto 6,25 - Nuovo album per Zara. Sempre il suo solito pop. Niente di nuovo! 167 Gang - Voto 6,00 - Compendio di cose prese qua e la! Il beat però mi piace! ...

