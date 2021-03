Williams FW43B | la livrea è di rottura e richiama il passato

(Di venerdì 5 marzo 2021) Da una presentazione ad alto tasso hi - tech, con la realtà aumentata per rivelare laa un dietrofront dettato da problemi legati alla sicurezza della app, hackerata , così da ...

Una livrea bianca e blu con tocchi di giallo, e un tenue motivo zebrato, caratterizza la nuovaper la stagione 2021, la, presentata oggi on line dalla scuderia. L'evento prevedeva l'uso di un'app di realtà aumentata, per consentire ai fan di proiettare a casa un modello 3D a ...Da una presentazione ad alto tasso hi - tech, con la realtà aumentata per rivelare laa un dietrofront dettato da problemi legati alla sicurezza della app, hackerata , così da costringere il team a ridimensionare i propri piani. Online debutta una monoposto diversissima ...Il 2021 della Williams comincia ufficialmente oggi, con la presentazione della FW43B, la sua monoposto per la stagione di Formula 1 che si appresta a cominciare. Da quella B che si aggiunge al nome ...Nel comunicato stampa di presentazione pubblicato sul sito internet della Williams, Jost Capito ha parlato degli obiettivi che deve inseguire la scuderia britannica nella stagione che si aprirà il pro ...