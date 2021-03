Weekend da zona arancione scura sotto cieli grigi (Di venerdì 5 marzo 2021) Tommaso Grieco ci porta a scopire che tempo farà nel Weekend a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Una temporanea disposizione nel verso dei meridiani dell’Anticiclone delle Azzorre, con asse tra Islanda ed isole Britanniche, pone le basi per la discesa di un nucleo d’aria artica sull’Europa centro-orientale. Alcune infiltrazioni da NE subentreranno anche sulla nostra regione, determinando un modesto peggioramento del tempo ed una sensibile diminuzione delle temperature. Venerdì 5 marzo 2021 Tempo Previsto: Nella notte cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione, con deboli piogge sul Valtellinese, Lomellina, Milanese e Brianza. Dall’alba assottigliamento della coltre nuvolosa su Valtellina e Lombardia ovest. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso, con nubi in addensamento a partire dal Bergamasco e dal Bresciano, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 marzo 2021) Tommaso Grieco ci porta a scopire che tempo farà nela Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Una temporanea disposizione nel verso dei meridiani dell’Anticiclone delle Azzorre, con asse tra Islanda ed isole Britanniche, pone le basi per la discesa di un nucleo d’aria artica sull’Europa centro-orientale. Alcune infiltrazioni da NE subentreranno anche sulla nostra regione, determinando un modesto peggioramento del tempo ed una sensibile diminuzione delle temperature. Venerdì 5 marzo 2021 Tempo Previsto: Nella notte cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione, con deboli piogge sul Valtellinese, Lomellina, Milanese e Brianza. Dall’alba assottigliamento della coltre nuvolosa su Valtellina e Lombardia ovest. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso, con nubi in addensamento a partire dal Bergamasco e dal Bresciano, ...

