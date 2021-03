WandaVision 2 non ci sarà (per ora): il finale di serie lancia Doctor Strange 2 (Di venerdì 5 marzo 2021) WandaVision 2 ci sarà? Al momento la risposta è negativa. Mentre il finale della serie Marvel è appena stato resto disponibile su Disney+, i fan dovranno aspettare ben un anno per capire in che modo si legherà alla Fase 4 del MCU. Attenzione: l’articolo contiene SPOILER sul finale di WandaVision Dopo nove episodi, il viaggio di Wanda e Visione si è concluso (per ora). Il finale di serie ha mostrato lo scontro tra le due streghe, Agatha Harkness contro Wanda Maximoff, che ha finalmente abbracciato la sua natura di Scarlet Witch, mostrando anche una nuova veste, molto simile a come appare nei fumetti. La posta in gioco era alta: una scelta difficile da fare, tra la vita idilliaca (ma finta) di Westview con la sua famiglia, oppure una realtà tragica ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 marzo 2021)2 ci? Al momento la risposta è negativa. Mentre ildellaMarvel è appena stato resto disponibile su Disney+, i fan dovranno aspettare ben un anno per capire in che modo si legherà alla Fase 4 del MCU. Attenzione: l’articolo contiene SPOILER suldiDopo nove episodi, il viaggio di Wanda e Visione si è concluso (per ora). Ildiha mostrato lo scontro tra le due streghe, Agatha Harkness contro Wanda Maximoff, che ha finalmente abbracciato la sua natura di Scarlet Witch, mostrando anche una nuova veste, molto simile a come appare nei fumetti. La posta in gioco era alta: una scelta difficile da fare, tra la vita idilliaca (ma finta) di Westview con la sua famiglia, oppure una realtà tragica ...

