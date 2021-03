Wall Street, titoli tecnologici hanno bruciato 1.600 miliardi in tre settimane (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Nasdaq 100, l’indice di Wall Street delle maggiori 100 imprese non-finanziarie quotate sul Nasdaq, è sulla buona strada per chiudere in negativo per la terza settimana consecutiva. L’indice è in calo di oltre il 10% rispetto al massimo storico a quota 13.807 di venerdì 12 febbraio. Gli indici di Wall Street, ma in particolare il Nasdaq, sono stati oggetto di un’ondata di vendite nelle scorse settimane a causa di un aumento nei rendimenti obbligazionari statunitensi. Ciò ha messo sotto pressione i titoli tecnologici ad alta capitalizzazione, mentre i titoli finanziari, energetici e industriali hanno sovra-performato, nei loro confronti, nella speranza di una ripresa globale. I titoli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Nasdaq 100, l’indice didelle maggiori 100 imprese non-finanziarie quotate sul Nasdaq, è sulla buona strada per chiudere in negativo per la terza settimana consecutiva. L’indice è in calo di oltre il 10% rispetto al massimo storico a quota 13.807 di venerdì 12 febbraio. Gli indici di, ma in particolare il Nasdaq, sono stati oggetto di un’ondata di vendite nelle scorsea causa di un aumento nei rendimenti obbligazionari statunitensi. Ciò ha messo sotto pressione iad alta capitalizzazione, mentre ifinanziari, energetici e industrialisovra-performato, nei loro confronti, nella speranza di una ripresa globale. I...

