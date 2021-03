Wall Street positiva dopo dati mercato del lavoro

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per, con il Dow Jones, che avanza a 31.139 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,52%, portandosi a 3.788 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,01%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,46%). L’apertura in positivo è anche merito dell’aumento dell’occupazione al di sopra delle attese a febbraio: sono stati aggiunti 379 mila posti dicontro aspettative per 182 mila. Intanto continua il rally delpetroliovertice OPEC+ Energia (+3,15%), finanziario (+1,17%) e materiali (+0,69%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo secondari, che ...