Wall Street gira in positivo. Rendimenti bond si stabilizzano (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Segno più per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell'1,12%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.811 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,98%); sulla stessa linea, sale l'S&P 100 (+1,04%). Dopo aver aperto in positivo sull'aumento maggiore del previsto degli occupati ed essere poi sprofondata a causa dell'aumento dei Rendimenti dei titoli di Stato, ora Wall Street è tornata in territorio positivo. Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni, dopo essere balzato a 1,61% (massimo da un anno), è sceso a 1,55%. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+3,26%), materiali (+1,64%) e telecomunicazioni (+1,58%). Al top tra i ...

