“Voleva guidare Ibra”: il motociclista racconta il viaggio verso Sanremo (Di venerdì 5 marzo 2021) Durante la terza serata del Festival di Sanremo Zlatan Ibrahimovic ha raccontato il suo folle viaggio verso l’Ariston. Le immagini del calciatore in moto hanno fatto sorridere l’Italia intera. Il motociclista che gli ha dato un passaggio si chiama Franco Nocera e ha raccontato a Radio Monte Carlo l’avventura di cui è stato protagonista. “È successo che ieri c’era un traffico impressionante – ha detto – e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato: ‘Ma questo è Ibra’. L’autista abbassa il finestrino e dice: ‘Ibra chiede se lo porti a ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) Durante la terza serata del Festival diZlatanhimovic hato il suo follel’Ariston. Le immagini del calciatore in moto hanno fatto sorridere l’Italia intera. Ilche gli ha dato un passaggio si chiama Franco Nocera e hato a Radio Monte Carlo l’avventura di cui è stato protagonista. “È successo che ieri c’era un traffico impressionante – ha detto – e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembravahimovic. Ho pensato: ‘Ma questo è’. L’autista abbassa il finestrino e dice: ‘chiede se lo porti a ...

