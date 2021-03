Vogue Italia | il numero di marzo è un' ode alla creatività

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 5 marzo 2021) Dodici mesi fa, nei giorni di lockdown globale,andava in edicola con una copertina completamente bianca, messaggio di rispetto e assieme auspicio di rinascita, divenuto immediatamente un simbolo a livello internazionale. In quei giorni una curatrice indipendente decise in autonomia di comprare decine di copie del giornale e chiedere a un gruppo di artistini di usare la cover per quello che era: una tela su cui dare forma a idee, speranze, paure, sogni. «Era l’inizio di aprile, sono andata in edicola per comprare, una delle poche gioie in quel periodo difficile, e quando ho visto la copertina bianca, così simbolica eppure così apertafantasia, sono rimasta folgorata. L’idea era già lì», racconta la curatrice Valentina Ciarallo. Così, mesi dopo, la ...