Vittoria Ceretti incanta Sanremo tra sideboob | tatuaggi e haute couture

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 5 marzo 2021) ll glam è sbarcato a2021! A portare un feeling internazionale e l’alta moda ci ha pensato. La top model 23enne è stata chiamata da Amadeus come co-conduttrice della terza serata. L’attesissima partecipazione della modella del momento non ha deluso le aspettative. Arrivata direttamente da Parigi, dove era impegnata con le sfilatee dove è tornata subito dopo la diretta, laha stregato il pubblico con la sua classe ed eleganza.e tattoo Amata e osannata dai designer internazionali, le scelte di look di, degna rappresentate nel mondo del suo Paese, sono ricadute sulle maison italiane. Tre abiti, tutti. Per l’ingresso ...