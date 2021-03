Villa Gordiani | ragazza stuprata nel parco E’ caccia all’uomo

(Di venerdì 5 marzo 2021) Quello che di solito è teatro di risate, giochi e spensieratezza, oggi si è trasformato nel palcoscenico di uno spettacolo macabro e meschino. Unadi appena 22 anni è stataquesta mattina a, famosodell’area sud di Roma (nei pressi di via Prenestina). La giovane è stata trasportata immediatamente in ospedale, seguita da numerose pattuglie della Polizia. Lo stupratore è fuggito subito dopo aver approfittato di lei. Le autorità lo stanno ancora cercando. L’accaduto Stando alla ricostruzione dei fatti, lastava correndo nelquesta mattina quando, più o meno tra la zona adibita ai giochi per i bambini e il centro anziani, un uomo l’ha sorpresa da dietro immobilizzandola e mettendole una mano alla bocca per evitare ...

repubblica : Roma, ragazza di 22 anni aggredita e stuprata a Villa Gordiani mentre fa jogging: È successo alle 7,30 di mattina n… - SkyTG24 : Roma, ragazza violentata mentre fa jogging nel parco di Villa Gordiani - RobbVabb : RT @frasilvi: Questa mattina una donna è stata aggredita mentre correva al parco di Villa Gordiani, Roma. Basta Violenza contro le donne! P… - deborah08875066 : - ciemme71 : RT @ultimenotizie: Ragazza di 22 anni stuprata questa mattina a Villa Gordiani (#Roma) mentre faceva jogging. La giovane è stata soccorsa d… -

video Davide Fracassi/Ag. ToiatiStupro a, una ragazza è stata violentata nel parco di Via Prenestina. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, venerdì 5 marzo 2021. La vittima una ragazza di 22 anni, che si era recata ...La ragazza è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile di Roma. Le volanti e gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma sono a caccia ...Già in passato proprio la stessa area verde è stata interessata da altri episodi di violenza. La giovane è stata subito soccorsa dagli agenti e dal personale del 118 che l’ha accompagnata in ospedale ...