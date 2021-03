Villa Gordiani | ragazza di 22 anni denuncia stupro

(Di venerdì 5 marzo 2021) Choc a: unadi 22sarebbe stata vittima di unomentre stava facendo jogging nell’area verde della via Prenestina e trasportata d’urgenza in ospedale. Stava correndo nel parco quando, nell’area compresa fra il centro anziani e l’area giochi sarebbe stata sorpresa alle spalle da un uomo che, stando a quando emerso, dopo averle messo una mano sulla bocca per impedirle di urlare, avrebbe abusato sessualmente di lei, scappando una volta consumata la violenza. La giovane è riuscita a chiedere aiuto ed è stata poi soccorsa dal personale dell’ambulanza del 118: le volanti e gli agenti della Squadra Mobile hanno interdetto l’area a caccia di prove lasciate dallo stupratore. L’area del V Municipio, torna dunque alla ribalta delle cronache dopo il boom di microcriminalità che ha ...

video Davide Fracassi/Ag. ToiatiUna ragazza di 22 anni è stata aggredita e violentata da un uomo nel parco di, a Roma , mentre faceva jogging. Tutto è accaduto in pochi, concitati istanti. La giovane stava tranquillamente facendo attività fisica nell'area verde che si trova sulla via ...E’ successo poco prima delle 8.00, mentre la giovane faceva jogging a Villa Gordiani, all’interno dell’area verde sulla Prenestina. Una ventiduenne è stata stuprata stamani a Villa Gordiani a Roma. Le ...Già in passato proprio la stessa area verde è stata interessata da altri episodi di violenza. La giovane è stata subito soccorsa dagli agenti e dal personale del 118 che l’ha accompagnata in ospedale ...