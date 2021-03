Viaggio nel cervello e nella pancia del nuovo ponte di Genova (Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - A ridosso della 'spalla' di ponente del nuovo ponte Genova San Giorgio, viadotto che ha sostituito il Morandi, crollato il 14 agosto 2018, c'è un piccolo fabbricato all'apparenza insignificante, ma fondamentale per la 'buona vita' dell'infrastruttura: è il fabbricato tecnologico, 'cervello' del ponte, adibito alla raccolta di tutte le informazioni che lo riguardano. "Il ponte - spiega Marco Bazzarello, responsabile per Webuild della parte tecnologica del ponte - ha alcuni impianti caratteristici, come l'illuminazione scenografica. Ma soprattutto ha impianti interni all'impalcato che servono per il monitoraggio della struttura. Il ponte viene infatti controllato sia negli spostamenti longitudinali che trasversali: l'infrastruttura si muove di ... Leggi su agi (Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - A ridosso della 'spalla' di ponente delSan Giorgio, viadotto che ha sostituito il Morandi, crollato il 14 agosto 2018, c'è un piccolo fabbricato all'apparenza insignificante, ma fondamentale per la 'buona vita' dell'infrastruttura: è il fabbricato tecnologico, '' del, adibito alla raccolta di tutte le informazioni che lo riguardano. "Il- spiega Marco Bazzarello, responsabile per Webuild della parte tecnologica del- ha alcuni impianti caratteristici, come l'illuminazione scenografica. Ma soprattutto ha impianti interni all'impalcato che servono per il monitoraggio della struttura. Ilviene infatti controllato sia negli spostamenti longitudinali che trasversali: l'infrastruttura si muove di ...

