Via dal dizionario le declinazioni trash di "donna": l'assalto di Boldrini, Murgia&co. alla Treccani (Di venerdì 5 marzo 2021) Via dal dizionario le declinazioni trash di "donna": la crociata dem di Boldrini, Murgia e compagne in una lettera alla Treccani. Con una lettera firmata da 100 personalità illustri del mondo della politica e dell'Istruzione, le attiviste dem insorgono contro la Treccani. Con una petizione che chiede di eliminare i «riferimenti sessisti» impliciti nelle declinazione della parola "donna" presenti nella versione online dello storico vocabolario dell'enciclopedia. Una crociata anacronistica che inneggia alla cancel culture e all'ideale di una neolingua "ripulita" nella forma, ma che non risolve il problema etico della sostanza contenutistica. Un restyling accademico di cui crediamo la maggioranza della rappresentanza ...

