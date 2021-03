Vettel sulle sprint race: “Un rattoppo più che un rimedio” (Di venerdì 5 marzo 2021) Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, che più volte si è esposto riguardo alcuni provvedimenti della F1, anche questa volta ha voluto dir la sua puntando il dito sulla sprint race. L’ex ferrarista si è infatti detto contrario alla proposta di inserimento di questo nuovo e possibile format, argomento in voga nel Circus già da diverso tempo. In questa occasione, però, in seguito all’ultimo incontro della Commissione di F1, l’idea sembra aver trovato ampio appoggio da parte dei team. La proposta divisoria della sprint race Come anticipato, la decisione è stata rimandata fra due settimane, quando i rappresentanti della Commissione si incontreranno per votare e dovranno raggiungere almeno 26 voti a favore su 30. Per il momento, si tratterebbe di un esperimento durante le sole gare di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Il quattro volte campione del mondo Sebastian, che più volte si è esposto riguardo alcuni provvedimenti della F1, anche questa volta ha voluto dir la sua puntando il dito sulla. L’ex ferrarista si è infatti detto contrario alla proposta di inserimento di questo nuovo e possibile format, argomento in voga nel Circus già da diverso tempo. In questa occasione, però, in seguito all’ultimo incontro della Commissione di F1, l’idea sembra aver trovato ampio appoggio da parte dei team. La proposta divisoria dellaCome anticipato, la decisione è stata rimandata fra due settimane, quando i rappresentanti della Commissione si incontreranno per votare e dovranno raggiungere almeno 26 voti a favore su 30. Per il momento, si tratterebbe di un esperimento durante le sole gare di ...

