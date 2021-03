“Verissimo” | gli ospiti della puntata del 6 marzo

(Di venerdì 5 marzo 2021)dedicata al “Grande Fratello Vip” Sabato 6su Canale 5, alle ore 16.00, Silvia Toffanin condurrà unadiinteramente dedicata a “Grande Fratello Vip”. In studio, per un’imperdibile reunion, tutti i finalisti, e non solo, dell’edizione appena conclusa, la più lunga di sempre al mondo. Posto d’onore a Tommaso Zorzi che rilascerà la sua prima intervista tv da trionfatore del reality. Per raccontare le emozioni, gli aneddoti e i retroscena mai svelati sui loro 169 giorni passati nella casa più spiata d’Italia, saranno: il secondo classificato Pierpaolo Pretelli e poi Dayane Mello, Stefania Orlando ed Andrea Zelletta. Prima intervista anche per Rosalinda Cannavò, che durante la sua permanenza nella casa ha vissuto fortissime emozioni, dal confronto con il Gabriel Garko ...

MediasetPlay : La Casa di #GFVIP gli ha regalato un grande amore, ma ha fatto conoscere a tutti anche il suo lato più dolce... que… - lladyshelby : RT @holdxlou: “Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e gli altri ospiti” A D O R O #TZVIP #Verissimo - lladyshelby : @Clariss67036508 Gli ha pure dedicato un post e la sua intervista di Verissimo però non se lo caga ahahahahahah ma vivi sulla Luna tu - elenazille : RT @holdxlou: “Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e gli altri ospiti” A D O R O #TZVIP #Verissimo - greyssloandedit : RT @holdxlou: “Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e gli altri ospiti” A D O R O #TZVIP #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo gli

Mediaset Play

... viene travolto da un dilemma morale cheannebbia la coscienza e finisce per compiere una ... Mauro Mancini :. Tutti i personaggi partono da certe posizioni e poi si ritrovano loro malgrado ...Il Grande Fratello Vip 5 si è concluso ormai da qualche giorno e i concorrenti finalisti si sono ritrovati a, ospiti di Silvia Toffanin, per una puntata speciale.ultimi protagonisti del reality show usciti dalla casa di Cinecittà hanno dunque registrato la loro intervista esclusiva per il ...L’uomo si chiama Franco, è milanista e racconta: «Mi ha fermato e mi ha chiesto un passaggio. Non ci volevo credere. Non ho fatto in tempo a fare neanche una foto perché era di fretta, ma ha detto che ...Secondo i dati di Confturismo Confcommercio e Assoturismo Confesercenti le perdite del settore per il 2020 sono di 100 miliardi di euro, con 70mila imprese a rischio chiusura ...