Verissimo, Dayane Mello si racconta dopo l’esperienza del reality Gf Vip (Di venerdì 5 marzo 2021) Dayane Mello, tra i finalisti del “Grande Fratello Vip”, parla per la prima volta a Verissimo “Sono convinta della scelta fatta di restare nella casa dopo aver appreso della morte di mio fratello. L’ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che, dopo tanti mesi, mi avrebbe visto nel pieno del dolore. Ora invece sono molto più forte”. Dayane Mello racconta per la prima volta a Verissimo del lutto che l’ha colpita: la morte del fratello Lucas e del motivo che l’ha spinta a rimanere nella casa di Cinecittà. “Il dolore è ancora molto grande, ma mi sento grata nei confronti della vita. Il mio amore nei confronti di Lucas era incondizionato. Era il cucciolo di casa. Da credente voglio pensare che Dio abbia deciso che il suo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021), tra i finalisti del “Grande Fratello Vip”, parla per la prima volta a“Sono convinta della scelta fatta di restare nella casaaver appreso della morte di mio fratello. L’ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che,tanti mesi, mi avrebbe visto nel pieno del dolore. Ora invece sono molto più forte”.per la prima volta adel lutto che l’ha colpita: la morte del fratello Lucas e del motivo che l’ha spinta a rimanere nella casa di Cinecittà. “Il dolore è ancora molto grande, ma mi sento grata nei confronti della vita. Il mio amore nei confronti di Lucas era incondizionato. Era il cucciolo di casa. Da credente voglio pensare che Dio abbia deciso che il suo ...

MediasetPlay : Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - Renatasodreeee : RT @SpettacoliNEWS: A #Verissimo @daymelloreal: 'Credo che mio fratello Lucas ora sia in un mondo migliore. Se Rosalinda vuole io ci sono'… - drunkreality : RT @SpettacoliNEWS: A #Verissimo @daymelloreal: 'Credo che mio fratello Lucas ora sia in un mondo migliore. Se Rosalinda vuole io ci sono'… - rechearg : RT @SpettacoliNEWS: A #Verissimo @daymelloreal: 'Credo che mio fratello Lucas ora sia in un mondo migliore. Se Rosalinda vuole io ci sono'… -