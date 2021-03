“Vergogna | vergogna A lavorare” Bassetti distrugge il grillino Giarrusso Video

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar – Durissimo scontro tra Matteoe l’europarlamentare M5S Dinoin diretta a Coffee Break, su La7. Ilva all’attacco dell’infettivologo dopo le critiche di quest’ultimo sulla campagna vaccinale in Italia e si vede da subito che vuole provocarlo. “è una star televisiva che so che è anche un medico, io mi fido di più della commissaria Ursula Von Der Leyen”. Una dichiarazione di guerra. “Star televisiva? Lei si devere, io sono in ospedale a, si vergogni, venga qua a“, sbotta il direttore delle Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di ...

Anche lei si vergogna un po'? Il Pd è ridotto a questo? "Mi faccia dire che non ho poltrone da difendere, ho rinunciato a un collegio considerato sicuro e sono da due anni in cassa integrazione come ... Si accende lo scontro durante l'ultima puntata di Coffee Break programma mattutino condotto da Andrea Pancani su La 7. Il tema del giorno ...