Veneto zona arancione: cosa cambia e da quando. Le nuove regole (Di venerdì 5 marzo 2021) Veneto in zona arancione, così come il Friuli Venezia e Giulia . Il presidente Luca Zaia annuncia il cambio di colore della regione, vista la risalita dei contagi e il peggioramento dell'epidemia da ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)in, così come il Friuli Venezia e Giulia . Il presidente Luca Zaia annuncia il cambio di colore della regione, vista la risalita dei contagi e il peggioramento dell'epidemia da ...

MediasetTgcom24 : Zaia: 'Il Veneto è in zona arancione' #covid - TgrVeneto : Il passaggio avverrà lunedì #8marzo. Il presidente della Regione: misura inevitabile dopo il balzo dei contagi.… - zaiapresidente : ?? VENETO CONFERMATO IN ZONA GIALLA. Prendiamo atto della conferma del Veneto in area gialla, ma non si tratta di un… - occhio_notizie : #Covid, Veneto e Friuli Venezia Giulia in zona arancione da lunedì - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Veneto e Friuli Venezia Giulia in zona arancione da lunedì #coronavirus -