Vendono falsi kit di pronto soccorso fuori dall’ospedale, multa da 85 mila euro (Di venerdì 5 marzo 2021) Due uomini sono stati identificati dalle volanti del Commissariato di Treviglio nel piazzale antistante l’ospedale, mentre si apprestavano alla vendita di 56 kit riportanti un mendace simbolo di pronto soccorso e non omologati con marchio CE. Ai due uomini, accompagnati negli uffici del Commissariato, sono stati contestati due verbali amministrativ per un importo complessivo di 85.600, mentre la merce veniva sottoposta a sequestro amministrativo. Ai due trasgressori è stata notificata anche la proposta di Foglio di via dal territorio di Treviglio. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 marzo 2021) Due uomini sono stati identificati dalle volanti del Commissariato di Treviglio nel piazzale antistante l’ospedale, mentre si apprestavano alla vendita di 56 kit riportanti un mendace simbolo die non omologati con marchio CE. Ai due uomini, accompagnati negli uffici del Commissariato, sono stati contestati due verbali amministrativ per un importo complessivo di 85.600, mentre la merce veniva sottoposta a sequestro amministrativo. Ai due trasgressori è stata notificata anche la proposta di Foglio di via dal territorio di Treviglio. L'articolo BergamoNews.

GianniniNadia : RT @GianniniNadia: @Dayne999 @CottarelliCPI I like come i follower e #i retweet si comprano ponetevi il dubbio che se li vendono c’è qualc… - _NWHO_ : RT @GianniniNadia: @Dayne999 @CottarelliCPI I like come i follower e #i retweet si comprano ponetevi il dubbio che se li vendono c’è qualc… - Ilpuntogia : RT @GianniniNadia: @Dayne999 @CottarelliCPI I like come i follower e #i retweet si comprano ponetevi il dubbio che se li vendono c’è qualc… - Anarchia2A : RT @GianniniNadia: @Dayne999 @CottarelliCPI I like come i follower e #i retweet si comprano ponetevi il dubbio che se li vendono c’è qualc… - GianniniNadia : @Dayne999 @CottarelliCPI I like come i follower e #i retweet si comprano ponetevi il dubbio che se li vendono c’è… -

Ultime Notizie dalla rete : Vendono falsi Michele Taverna, Soluzione Amazon: il Bestseller su come lanciare un business di successo con Amazon FBA Ho trattato nel dettaglio i luoghi comuni e i falsi miti che aleggiano sulla vendita su Amazon. Ho ... sia a chi non sa nulla di questo business e vuol saperne di più, sia a coloro che già vendono su ...

Soluzione Amazon: Bestseller il libro di Michele Taverna su come partire nella vendita con Amazon FBA Ho trattato nel dettaglio i luoghi comuni e i falsi miti che aleggiano sulla vendita su Amazon. Ho ... sia a chi non sa nulla di questo business e vuol saperne di più, sia a coloro che già vendono su ...

Vendono falsi kit di pronto soccorso fuori dall’ospedale, multa da 85 mila euro BergamoNews.it Carabinieri recuperano tele settecentesche rubate 23 anni fa Cinque tele settecentesche, commissionate all'artista lombardo Francesco Antoniani e raffiguranti episodi della Vita di Mosè, torneranno nel castello di Moretta, in provincia di Cuneo, 23 anni dopo il ...

Falsa vendita online di un motore d’auto: truffatrice denunciata dai carabinieri di Casalgrande Si è conclusa con una denuncia in stato di libertà la vicenda che ha visto come vittima il titolare di una concessionaria d’auto reggiana. Il mese scorso i Carabinieri della Stazione di Casalgrande av ...

Ho trattato nel dettaglio i luoghi comuni e imiti che aleggiano sulla vendita su Amazon. Ho ... sia a chi non sa nulla di questo business e vuol saperne di più, sia a coloro che giàsu ...Ho trattato nel dettaglio i luoghi comuni e imiti che aleggiano sulla vendita su Amazon. Ho ... sia a chi non sa nulla di questo business e vuol saperne di più, sia a coloro che giàsu ...Cinque tele settecentesche, commissionate all'artista lombardo Francesco Antoniani e raffiguranti episodi della Vita di Mosè, torneranno nel castello di Moretta, in provincia di Cuneo, 23 anni dopo il ...Si è conclusa con una denuncia in stato di libertà la vicenda che ha visto come vittima il titolare di una concessionaria d’auto reggiana. Il mese scorso i Carabinieri della Stazione di Casalgrande av ...