Vecchiano | riaperto il bando governativo per i buoni spesa alimentari

Ultime Notizie dalla rete : Vecchiano riaperto

PisaToday

... il centrodestra avvia il percorso su programma e candidature per le Amministrative 4 marzo 2021il termine per le domande per i buoni spesa alimentari messi a punto dal Comune di, ...il termine per le domande per i buoni spesa alimentari messi a punto dal Comune, grazie ai circa 69mila euro arrivati coi fondi statali. C'è tempo fino 14 Marzo per presentare ...