Varianti: "Siamo vicini a quella che viene identificata come la soglia d'allarme", avverte Brusaferro (Iss) (Di venerdì 5 marzo 2021) Ovviamente, quanto rilevato dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia in merito all'aumento dell'indice Rt, che ha superato l'1, "non è una buona notizia", e dunque, "L'obiettivo è riportarlo il prima possibile sotto l'uno". Così, abbastanza preoccupato, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, che rimarca come tale indice sia "un segnale importantissimo, che indica la necessità di adottare al più presto misure di mitigazione sul livello nazionale e regionale". Brusaferro: "Siamo quindi vicini a quella che viene identificata come la soglia d'allarme…" Brusaferro, professionista preciso e coscienzioso, a differenza di altri suoi colleghi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Siamo Regioni, mappa colori: Campania zona rossa, Emilia, Friuli e Veneto in arancio, scuro in Lombardia e metà Piemonte In presenza di varianti che possono parzialmente ridurre l'efficacia dei vaccini attualmente ... De Luca: Campania ormai in zona rossa 'Siamo ormai in zona rossa perché il livello di contagio non si può ...

Vaccini: Draghi incontra a palazzo Chigi Figliuolo e Curcio "Dò il benvenuto a quest'iniziativa del governo italiano e siamo a disposizione per verificare che ... anche a causa delle varianti", ha spiegato Speranza. Nel corso delle riunione è stata illustrata ...

"Covid, la variante inglese? Ci siamo mossi tardi" il Resto del Carlino "Col sistema dei colori la variante inglese ha dilagato", dice Galli Agi - "Il sistema dei colori è per me un bicchiere mezzo vuoto. Ci siamo congelati in una determinata situazione, nel frattempo ha dilagato la variante inglese. Ed è chiaro che in una situazione che n ...

Covid, vaccino Astrazeneca funziona su variante P1 secondo studio Oxford - fonte RIO DE JANEIRO, (Reuters) - I primi dati di uno studio condotto dall'Università di Oxford mostrano come il vaccino contro il Covid sviluppato da AstraZeneca sia efficace contro la variante P1, o brasi ...

