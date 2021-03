Valeria Fabrizi | vita privata | biografia | carriera | Instagram | marito | figlia e curiosità sull’attrice

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 5 marzo 2021) Cosa sappiamo delladell’attrice? La Suor Costanza della fortunata fiction di Rai Uno Che Dio ci aiuti, ha alle spalle una lungasia al cinema che in tv, che ha fatto registrare il suo apice fra gli anni ’50 e ’60. Anche in seguito però, i successi non sono mancati. Ecco qualche informazione sull’artista. Chi èè nata a Verona il 20 Ottobre del 1936 (Bilancia). Dopo aver perso il padre in guerra, la bambina è stata cresciuta dalla madre e, non appena l’età glielo ha consentito, ha iniziato a lavorare. Bellissima, l’esordio è avvenuto nei fotoromanzi, in passato molto in voga. Nel 1954 ...