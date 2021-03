ValentinaVignali ha perso 15kg | il racconto dell' ex gieffina

Ultime Notizie dalla rete : ValentinaVignali perso

DiLei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@) E ... In molti hannola testa per le sue immagini in intimo rosso e trasparente: d'altronde ...Anche la conduttrice Barbara D'Urso non hatempo e ha subito preso le difese dell'ex di ... Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@) Entrambi ...Valentina Vignali, vittima di body shaming dopo il GF, ci racconta come ha perso 19 kg in un anno e lancia un messaggio di condanna contro il bullismo.