Vaccino Sputnik | come funziona e quando potrebbe arrivare in Italia

(Di venerdì 5 marzo 2021) L’Ema, l’Agenzia europea per il farmaco, ha annunciato di aver dato il via alla procedure di revisione delrussoV: potrà essere immesso nel mercato dell’Ue solo dopo l’eventuale autorizzazione. Marcos Brindicci/Getty ImagesIlrussoV ha già ottenuto il via libera per l’uso emergenziale in circa 40 Paesi nel mondo, dall’Argentina all’Ungheria, dalla Guinea agli Emirati Arabi. Tuttavia nell’Unione Europea il percorso di autorizzazione del siero anti-Covid è ancora alla fase preliminare. L’Ema ha infatti appena avviato la valutazione diV su richiesta della filiale tedesca del gruppo farmaceutico russo R-Pharm. L’Agenzia europea per il farmaco ha reso noto attraverso un comunicato che “la revisione progressiva continuerà fino a ...