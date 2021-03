Vaccino, ottimisti i medici di Roma: “Ad aprile saremo ‘inondati’ da dosi” (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – “Dobbiamo essere ottimisti e resistere ormai per poche settimane, perché le dosi di vaccino sicuramente arriveranno e finalmente potremo impostare una buona campagna vaccinale nel Lazio ma anche in tutta Italia“. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, intervenendo oggi in diretta alla trasmissione ‘Genetica Oggi‘ su Radio Cusano Campus. Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – “Dobbiamo essere ottimisti e resistere ormai per poche settimane, perché le dosi di vaccino sicuramente arriveranno e finalmente potremo impostare una buona campagna vaccinale nel Lazio ma anche in tutta Italia“. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, intervenendo oggi in diretta alla trasmissione ‘Genetica Oggi‘ su Radio Cusano Campus.

aanddrreaa : RT @antonio_bordin: Altri 4/6 mesi (ad essere ottimisti) per un #vaccino made in Italy. Siamo messi peggio di #Cuba, che una volta sì e l’… - ve10ve : RT @Radio1Rai: 'Dobbiamo essere ottimisti, avere #vaccini non è cosa scontata. Ci sono virus scoperti negli anni '50 per i quali non ne abb… - metaanto : RT @antonio_bordin: Altri 4/6 mesi (ad essere ottimisti) per un #vaccino made in Italy. Siamo messi peggio di #Cuba, che una volta sì e l’… - Dpbab : RT @antonio_bordin: Altri 4/6 mesi (ad essere ottimisti) per un #vaccino made in Italy. Siamo messi peggio di #Cuba, che una volta sì e l’… - AndFranchini : RT @antonio_bordin: Altri 4/6 mesi (ad essere ottimisti) per un #vaccino made in Italy. Siamo messi peggio di #Cuba, che una volta sì e l’… -