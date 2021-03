Vaccino, l’Italia blocca l’export di 250.000 dosi Astrazeneca all’Australia (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – Stop dall’Italia, d’intesa con l’Ue, all’esportazione di oltre 250.000 dosi di vaccino AstraZeneca all’Australia: lo riferisce il ministero degli Esteri, che in una nota ricostruisce le tappe della decisione, notificata alla multinazionale anglosvedese mercoledi’. Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – Stop dall’Italia, d’intesa con l’Ue, all’esportazione di oltre 250.000 dosi di vaccino AstraZeneca all’Australia: lo riferisce il ministero degli Esteri, che in una nota ricostruisce le tappe della decisione, notificata alla multinazionale anglosvedese mercoledi’.

repubblica : Covid, l'Italia blocca l'esportazione del vaccino AstraZeneca d'intesa con l'Ue: La decisione del governo non ha pr… - TizianaFerrario : E così l'Italia blocca export di 250 mila dosi di vaccino Astrazeneca diretto in Australia e prodotto qui. È tra i… - ilpost : L’Italia ha bloccato l’esportazione di 250mila dosi di vaccino di AstraZeneca in Australia - MediasetTgcom24 : Stop dall'Ue al vaccino AstraZeneca all'Australia, il premier Morrison: 'Capisco, l'Italia ha 300 morti al giorno'… - StefanoSerafi11 : RT @ItalianPolitics: +++ L'Italia ha BLOCCATO l'esportazione in Australia di 250.000 dosi di vaccino anti-Covid Oxford/#AstraZeneca prodott… -

