Vaccino Covid, lo studio: "Per over 80 basta una dose". L'immunologo Mantovani: "No a singola somministrazione per quelli a MRna" (Di venerdì 5 marzo 2021) Il dibattito sulla possibilità di immunizzare con una singola dose (per esempio chi è guarito dal Covid) e/o ritardare la seconda dose: per alcuni scienziati può essere utile, per altri è una possibilità da valutare e c'è chi considera l'ipotesi sbagliata e pericolosa. Uno studio coordinato dai ricercatori dell'Università di Bristol che è in fase di pre-pubblicazione su The Lancet introduce in questo già complesso e delicato dibattito un nuovo elemento. Ovvero che per gli over 80 basterebbe una dose vaccinale, o di Pfizer-Biontech o di Astrazeneca, per combattere la malattia. Parificando i due programmi vaccinali è stato osservato dai ricercatoti che l'efficacia della sola prima dose è al 79,3% per il primo a Rna messaggero e dell'80,4% per il secondo ...

