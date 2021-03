Vaccino covid Lazio over 70, oggi al via le prenotazioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Vaccino covid agli over 70 nel Lazio, prenotazioni al via da oggi, 5 marzo. Ma come funziona, cosa serve e chi può prenotarsi? Ecco le informazioni principali per la Regione a rischio zona arancione, sorvegliata speciale in attesa dei nuovi dati del monitoraggio sull’emergenza coronavirus dell’Iss. La prenotazione si effettua online sulla piattaforma https://prenotaVaccino-covid.regione.Lazio.it/welcome e sono necessari i dati contenuti nella tessera sanitaria del singolo cittadino. Da oggi in particolare scattano le prenotazioni per le classi d’età 79 e 78 anni, vale a dire i cittadini nati nel 1942 e 1943. Il calendario della regione, inoltre, prevede che da lunedì 8 marzo sia “possibile, oltre ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021)agli70 nelal via da, 5 marzo. Ma come funziona, cosa serve e chi può prenotarsi? Ecco le informazioni principali per la Regione a rischio zona arancione, sorvegliata speciale in attesa dei nuovi dati del monitoraggio sull’emergenza coronavirus dell’Iss. La prenotazione si effettua online sulla piattaforma https://prenota.regione..it/welcome e sono necessari i dati contenuti nella tessera sanitaria del singolo cittadino. Dain particolare scattano leper le classi d’età 79 e 78 anni, vale a dire i cittadini nati nel 1942 e 1943. Il calendario della regione, inoltre, prevede che da lunedì 8 marzo sia “possibile, oltre ...

